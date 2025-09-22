Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
Super Rauti a Vicenza: è doppietta. Si rivede Dellavalle da titolare
Il centravanti entra dopo l'intervallo e trova due gol per sbloccare la gara e regalare i tre punti al Vicenza
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo cade 2-1 a San Siro contro l'Inter. Solo panchina per Walukiewicz, Grosso gli ha preferito un terzino destro di ruolo.
SECK (Partizan Belgrado): La Stella Rossa si aggiudica per 2-1 il derby, 90' per Seck (VOTO: 6).
