Torna il consueto appuntamento del lunedì con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri.
ITALIA GRANATA
Super Seck: gol e assist in Serbia. Si sblocca Cacciamani: prima rete tra i pro
In Serie B altri minuti per Pellegri, Dellavalle resta 90' in panchina
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo cade 1-0 contro la Roma, convince Walukiewicz da terzino destro (VOTO: 6.5).
SECK (Partizan Belgrado): Seck grande protagonista del 3-0 rifilato al Mladost. Seck trova l'assist del raddoppio e chiude i conti nella ripresa con il suo terzo gol stagionale (VOTO: 7.5).
