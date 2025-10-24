Come ogni venerdì torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.
tor italia granata Walukiewicz verso la conferma con la Roma. Serie B, è Dellavalle contro Pellegri
ITALIA GRANATA
Walukiewicz verso la conferma con la Roma. Serie B, è Dellavalle contro Pellegri
Il polacco si sta ritagliando buoni spazi da terzino destro
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo ospita la Roma, Walukiewicz verso la conferma da terzino destro.
SECK (Partizan Belgrado): Maglia da titolare in vista per Seck nell'anticipo del venerdì sera contro il Mladost
© RIPRODUZIONE RISERVATA