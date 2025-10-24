tor italia granata Walukiewicz verso la conferma con la Roma. Serie B, è Dellavalle contro Pellegri

ITALIA GRANATA

Walukiewicz verso la conferma con la Roma. Serie B, è Dellavalle contro Pellegri

Il polacco si sta ritagliando buoni spazi da terzino destro
Alberto Giulini Vicedirettore 

Walukiewicz verso la conferma con la Roma. Serie B, è Dellavalle contro Pellegri- immagine 1

Come ogni venerdì torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo ospita la Roma, Walukiewicz verso la conferma da terzino destro.

SECK (Partizan Belgrado): Maglia da titolare in vista per Seck nell'anticipo del venerdì sera contro il Mladost

© RIPRODUZIONE RISERVATA