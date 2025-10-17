Come ogni venerdì torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.
tor italia granata Walukiewicz verso la conferma, Pellegri può trovare spazio a gara in corso
ITALIA GRANATA
Walukiewicz verso la conferma, Pellegri può trovare spazio a gara in corso
Il centravanti è rientrato dopo l'infortunio e sta ritrovando minutaggio
WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo va a Lecce, Walukiewicz vede la conferma da terzino destro.
SECK (Partizan Belgrado): Partizan ospite del Tsc, Seck verso la titolarità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA