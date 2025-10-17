tor italia granata Walukiewicz verso la conferma, Pellegri può trovare spazio a gara in corso

Walukiewicz verso la conferma, Pellegri può trovare spazio a gara in corso

Il centravanti è rientrato dopo l'infortunio e sta ritrovando minutaggio
Alberto Giulini Vicedirettore 

Come ogni venerdì torna l'appuntamento con Italia Granata per analizzare quelli che saranno gli appuntamenti dei giocatori del Toro in prestito.

WALUKIEWICZ (Sassuolo): Il Sassuolo va a Lecce, Walukiewicz vede la conferma da terzino destro.

SECK (Partizan Belgrado): Partizan ospite del Tsc, Seck verso la titolarità.

