Bilancio Torino 2024, i dati dal botteghino: crescono gli abbonati, non gli incassi

La pubblicazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 del Torino comunica dati importanti relativi anche ai biglietti e agli abbonamenti venduti nell'anno 2024. Naturalmente per quanto riguarda i biglietti i dati sono in parte relativi alla seconda metà della scorsa stagione e in parte alla prima metà di quella attualmente in corso. Per quanto riguarda gli abbonamenti, invece, i dati sono esclusivamente legati a questa stagione, dal momento che la campagna abbonamenti attiva nel 2024 (da luglio a settembre circa) è quella legata a coloro che hanno prenotato il proprio posto all'Olimpico Grande Torino per le partite casalinghe di questa stagione di Serie A 2024/25. Analizzando i dati sui ricavi provenienti dalla vendita di singoli tagliandi e abbonamenti si trova un dato curioso legato all'andamento numerico delle vendite e degli incassi.

Tifosi sempre presenti: biglietti e abbonamenti in aumento

In questa stagione, uno dei grandi vanti che il Torino può portare avanti è quello legato al numero di tifosi presenti allo stadio in ogni partita casalinga. A partire da fine agosto, infatti, quando Vanoli ha cominciato il proprio cammino con i granata nella massima serie, i tifosi del Toro hanno sempre fatto sentire il proprio supporto alla squadra accorrendo numerosi ad ogni partita. Questo è successo spesso in casa, in cui si sono raggiunti numeri molto alti, superando - per citare l'esempio più recente - quota 23 mila tifosi nell'ultima uscita casalinga contro il Verona. Il dato è rilevabile anche fuori casa, in realtà: non a caso, nelle trasferte di Monza, Parma e Como si è parlato di veri e propri esodi granata, con settori ospiti sold out o quasi. La tendenza in aumento è riscontrabile anche per quanto riguarda gli abbonamenti. Se nella campagna valida per la stagione 2022/23 il numero di abbonati è stato pari a 5946, già nella scorsa stagione (2023/24) si è potuto osservare un ingente aumento, pari al 36%, raggiungendo gli 8092 abbonati. Anche in questa stagione (2024/25) si è riscontrato un aumento, non altrettanto ingente in percentuale - si è riusciti ad aumentare il numero di abbonati di circa il 24% - ma comunque molto significativo: i granata sono riusciti a superare quota 10 mila abbonati. Pur rimanendo tra le ultime squadre in Serie A per numero di tifosi con il posto prenotato per tutte le gare casalinghe, il numero è comunque in crescita ed è già un risultato positivo. Tuttavia, i dati sui ricavi non coincidono con quanto affermato finora.