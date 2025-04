Bilancio Torino 2024, le strutture: stadio in affitto, investimenti sul Robaldo

I costi per le concessioni e il mantenimento delle varie strutture utilizzate dalla società granata

Davide Bonsignore 23 aprile 2025 (modifica il 23 aprile 2025 | 06:32)

La pubblicazione del bilancio 2024, avvenuta ormai qualche giorno fa, permette di riflettere su alcune situazioni che non smettono mai di essere d'attualità per il Torino. Fra queste c'è il capitolo strutture. A lungo si è discusso della necessità della società di tornare in possesso dello storico campo ricreato del Filadelfia, attualmente in affitto. Ancora più complicata è la situazione legata allo Stadio Olimpico Grande Torino, il cui contratto d'affitto è in scadenza a giugno ma su cui c'è già un'ipotesi di prolungamento per altri 18 mesi. Non è comunque da sottovalutare la situazione ipoteche e la volontà del comune di Torino - già espressa dal sindaco Lo Russo - di vendere l'immobile. A questo si aggiunge il Robaldo, centro sportivo che sarà destinato alle giovanili (attualmente la Primavera gioca a Orbassano), la cui inaugurazione sarebbe prevista per il prossimo 4 maggio. Dal bilancio è possibile ricavare alcuni dei costi legati a queste strutture.

Olimpico Grande Torino e Filadelfia: affitto e gestione — I primi dati si possono trovare sotto i costi della produzione. Nella fattispecie, due sotto-voci sono legate alle strutture di cui sopra. La prima è "Costi gestione impianti ed eventi sportivi", i quali, come si evince dalla nota integrativa, "includono: i costi per la manutenzione ordinaria, per i servizi di guardiania, di pulizia e di manutenzione dei manti erbosi relativi allo Stadio Olimpico Grande Torino e allo Stadio Filadelfia; i costi di gestione legati agli eventi sportivi quali il servizio di emissione biglietti, i costi relativi al servizio di accoglienza e alla sicurezza, gli allestimenti ed i costi di catering a servizio delle aree hospitality". A questa voce corrisponde una spesa nel 2024 pari a 2,559 milioni di euro. Rispetto al 2023, in cui la spesa è stata di 2,7 milioni, si ha una lieve riduzione: la variazione negativa è di 141 mila euro, pari al 5,22%. La seconda voce è "Costi per l'energia", i quali, sempre dalla nota di commento, "includono principalmente le utenze degli impianti sportivi utilizzate anche per il riscaldamento dei manti erbosi". A questa voce la cifra corrispondente è di 1,038 milioni di euro, diminuita di 177 mila euro rispetto al 2023, quando la spesa è stata di 1,215 milioni. Il decremento pari al 14,6%, si legge nella nota, è "legato alla dinamica delle tariffe per l'approvvigionamento energetico". Subito dopo questi dati, riferibili alla gestione dei campi, sotto la voce "Costi per godimento beni terzi" si ha la sottovoce "Concessione campi sportivi", che, come facilmente intuibile, è legata agli affitti delle strutture. A riguardo, la spesa nel 2024 è stata di 1,068 milioni di euro. Nel 2023 la spesa era di 1,026 milioni, aumentata da un anno all'altro di 42 mila euro (il 4%).

Robaldo, gli investimenti: ecco quanto è stato speso — Il centro sportivo Robaldo è diverso rispetto agli stadi di cui si è trattato sopra, in primis perché è ancora in fase di costruzione. I costi legati alla creazione di questo nuovo centro sportivo, infatti, non si trovano nella sezione dei costi ma in quella delle immobilizzazioni. In particolare, la nota di commento descrive due voci specifiche sotto le "Immobilizzazioni immateriali": "le 'altre immobilizzazioni immateriali' e le 'immobilizzazioni in corso e acconti'". Queste, sempre secondo la nota, "includono principalmente investimenti effettuati su impianti sportivi non di proprietà. Gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente ai lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo Robaldo". Alla prima voce considerata in questa descrizione corrisponde un valore netto al 31 dicembre 2023 pari a 2,162 milioni di euro, un incremento di 716 mila euro, un ammortamento di 1,198 milioni di euro e, in conclusione, un valore netto al 31 dicembre 2024 pari a 1,680 milioni di euro. Più interessante è la seconda voce, 'immobilizzazioni in corso e acconti', che presenta un valore netto al 31 dicembre 2023 pari "solo" a 311 mila euro, non ha ammortamento e ha un valore netto al 31 dicembre 2024 pari a 4,885 milioni di euro. L'incremento è quindi di 4,574 milioni di euro. Se, come scritto nella nota, "gli incrementi del periodo si riferiscono principalmente ai lavori di realizzazione del nuovo centro sportivo Robaldo", è quindi sensato pensare che l'incremento di 4,885 milioni di euro sia "principalmente riferito ai lavori del centro sportivo Robaldo".