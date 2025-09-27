21 anni dalla morte di Vittorio Sentimenti: il terzo di una famiglia di calcio

Oggi, 21 anni fa, la scomparsa di Vittorio Sentimenti, detto Sentimenti III. Nato il 18 agosto 1918 in una famiglia di Bomporto, in provincia di Modena, Vittorio Sentimenti era il terzo di cinque fratelli, per questo chiamato Sentimenti III. Di questi cinque, quattro riuscirono ad arrivare in Serie A. Vittorio Sentimenti inizia la propria carriera calcistica proprio nel Modena, vestendo la maglia color canarino a partire dal 1933, alternandosi tra giovanili e prima squadra e passando stabilmente in Serie B a partire dalla stagione 1936/1937. Al Modena gioca tre stagioni in B e due in A, passando poi nell'estate del 1941 alla Juventus. In bianconero trascorre il periodo fino al 1949, anno in cui si trasferisce alla Lazio. Tre stagioni in biancoceleste, con i fratelli Lucidio e Primo, che lo conducono al passaggio al Torino: è la stagione 1952/1953 e Vittorio Sentimenti inizia ad indossare la maglia granata. Sotto la Mole rimane per quattro stagioni, comparendo in 88 partite e segnando 8 reti. È nell'estate del 1956 che torna al Modena, salvo poi chiudere la carriera ad Aosta. Sentimenti III è riuscito a giocare 421 partite, condite da 94 reti, in Serie A, con ulteriori 88 presenze e 44 reti nella serie cadetta. Vittorio Sentimenti è scomparso il 27 settembre 2004, all'età di 86 anni.