54 anni per Mauro Milanese: l’ex difensore del Torino passato da Napoli e Inter

Nato il 17 settembre 1971 a Trieste, Mauro Milanese è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della propria squadra, con la quale poi ha anche esordito tra i professionisti. Dalla Triestina il passaggio alla Cremonese, quindi l'acquisto, da parte del Torino, per 4,8 miliardi di lire, nell'estate del 1995. In granata passa una sola stagione, collezionando 31 presenze. Nella stagione successiva passa al Napoli, ma nella sua carriera da giocatore si legherà a tante altre squadre in Italia, fra cui Parma, Inter (con cui vince la Coppa UEFA nella stagione 1997/97), Perugia, Ancona, Salernitana e Varese, con una piccola parentesi in Inghilterra, al QPR. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, diventerà prima procuratore, quindi ds al Varese, al Leyton Orient (che allenerà per un paio di mesi circa) e alla Triestina, della quale diventerà amministratore unico, incarico concluso il 3 novembre 2022.