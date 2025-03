Bandiera bianca a Southampton, tifosi furiosi: Juric male ovunque dopo il Torino

Dopo la brutta parentesi alla Roma, sul tecnico croato si sta scatenando l'ira anche dei tifosi inglesi

Davide Bonsignore 19 marzo 2025 (modifica il 19 marzo 2025 | 14:01)

Che Ivan Juric avesse un carattere non facile da gestire, i tifosi granata già lo sapevano ampiamente. Quel che va segnalato è che sembra che il tecnico croato non riesca a trovare risultati fuori dal capoluogo piemontese. E se a risultati scadenti (ed è quasi un eufemismo) si associano le uscite a cui il tecnico croato ha abituato anche il popolo granata, non è difficile comprendere il motivo per cui i tifosi del Southampton siano furiosi contro di lui. Ma partiamo dall'inizio.

Juric ha fatto male ovunque dopo il Toro — Nei tre anni passati in granata, Juric non ha fatto male a livello calcistico. Dopo aver preso una squadra che lottava per salvarsi, per due anni di fila ha sfiorato la qualificazione in Conference League. Tuttavia, il gioco stava iniziando a calare, i gol segnati erano troppo pochi e oltretutto si era rotto qualcosa nel rapporto con i tifosi: gli insulti subiti dalla Maratona non sono piaciuti alla piazza, che ha iniziato a contestare il proprio allenatore. Interrotti i rapporti con il club granata, il tecnico croato era libero e non aveva ancora una panchina. A settembre la Roma esonera De Rossi, e seleziona Juric come suo sostituto. 12 partite, di cui 5 sconfitte e 3 pareggi (un punto per partita in media), non sono sufficienti per risollevare la stagione dei giallorossi, che decidono quindi di esonerare anche il croato, che torna ad essere senza squadra. Nel corso di dicembre arriva la chiamata del Southampton: un incarico complicato, squadra ultima in classifica e una stagione da risollevare. Dopo 11 sconfitte in 12 partite, al momento sembra che il croato non sia riuscito a portare a termine il proprio compito. Ma quello che ha fatto infuriare i tifosi è quanto ha detto in seguito all'ultima sconfitta.

Juric: "Retrocederemo" — Nella giornata di sabato scorso, 15 marzo, è andata in scena Southampton-Wolverhampton, scontro diretto per la salvezza, tra l'ultima e la quartultima squadra in classifica. I Saints hanno perso in casa 1 a 2, facendo volare gli avversari a quota 26 punti. La situazione in classifica per i biancorossi rimane critica, fermi a quota 9 punti, ben 8 in meno dalle altre due squadre in zona retrocessione. A peggiorare la situazione è stato ciò che Juric ha dichiarato al termine della sfida: "Retrocederemo, ormai è chiaro. Ma vogliamo farlo con più grinta e dignità. Anche nella sfida di oggi abbiamo fatto vedere che non siamo pronti a fare punti, c'è sempre qualcosa che manca. I ragazzi vogliono vincere e fare del loro meglio. Ci sono momenti in cui non siamo abbastanza bravi, e questo è tutto". Una dichiarazione di resa quella del tecnico croato, che alzando bandiera bianca a più di due mesi e nove partite dal termine del campionato ha attirato su di sé l'ira dei tifosi del Southampton, che adesso lo contestano e ne chiedono l'esonero, ritenendo "Vergognoso" quanto detto (e fatto) dal proprio allenatore. Se i Saints non fanno almeno due punti nelle prossime giornate, oltre alla retrocessione, rischiano anche il record per la stagione peggiore di sempre in Premier League, primato che attualmente detiene il Derby County per aver chiuso il campionato a quota 11 punti. Quel che è certo è che al momento Juric è il peggior allenatore della storia del massimo campionato inglese per media punti, e dovrà fare un miracolo se vorrà riconquistare la fiducia della piazza biancorossa.