Cristiano Lucarelli compie 50 anni: i tifosi lo ricordano per il gol nel derby

Nato il 4 ottobre 1975 a Livorno, Cristiano Lucarelli ha costruito la propria carriera calcistica partendo da Perugia e ritrovandosi poi a girare diverse piazze. Tra le più importanti si citano Atalanta, Valencia, Lecce, Parma e, naturalmente, Torino. Lucarelli è arrivato in granata nell'estate del 2001, trovandosi a giocare sotto la Mole per due stagioni, in massima serie. La seconda non si è conclusa al meglio, con la retrocessione in serie cadetta per i granata, ma dai tifosi è ricordato per un gol in particolare tra i suoi 10 siglati in 56 presenze: la rete segnata alla Juventus per aprire la rimonta che il 14 ottobre 2001 porterà poi all'incredibile risultato di 3-3. Lucarelli oggi fa l'allenatore - con la sua ultima apparizione sui campi con il Catania, nella stagione 2023/2024 - e l'opinionista radio-televisivo.