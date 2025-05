Jean-François Gillet spegne 46 candeline: tanti auguri all’ex portiere granata

Jean-François Gillet nasce il 31 maggio 1979 a Liegi, in Belgio. Gillet muove i suoi primi passi calcistici proprio in madrepatria, dove sceglie il ruolo del portiere. Dopo le giovanili e poche esperienze tra i professionisti con lo Standard Liegi, la sua carriera lo porta in Italia nel 1999. A vent'anni inizia a vestire la maglia del Monza, in Serie B. In seguito alla parentesi con i lombardi si trasferisce a Bari, dove gioca 10 stagioni, interrotte soltanto da un'annata passata in prestito al Treviso. Una stagione a Bologna si frappone tra l'esperienza pugliese e quella granata. Gillet arriva a Torino il 5 luglio 2012, con un trasferimento che vede i granata versare nelle casse degli emiliani 1,7 milioni di euro. Il belga firma un triennale. Ventura da subito lo sceglie come primo portiere: fa il suo esordio in maglia granata alla prima di campionato, contro il Siena. La stagione è positiva, ma, una volta terminata, viene travolto dalle indagini nell'ambito del filone Bari-bis del calcioscommesse. Il portiere belga a luglio 2013 è condannato dalla giustizia sportiva a 3 anni e 7 mesi di sospensione a causa di due presunte combine ai tempi del Treviso. I granata lo aspettano. Dopo aver scontato cinque mesi, il TNAS, fatto ricorso, gli accorda la riduzione della squalifica a 13 mesi, di cui 7 ancora da scontare. I granata continuano ad aspettarlo. Gillet torna finalmente in campo nel 2014, nelle fasi a gironi di Europa League: contro i suoi connazionali del Club Bruges, Gillet è fondamentale per permettere ai granata di terminare la sfida sul risultato di 0-0. A gennaio del 2015, Gillet è ceduto al Catania, ultima tappa italiana. Una stagione in prestito al Malines e poi via dove tutto è cominciato: il portiere belga chiude la carriera allo Standard Liegi, dove tuttora segue la preparazione dei portieri. Nel frattempo, sempre in relazione alle due presunte combine, il 30 maggio 2016 Gillet è dichiarato dal tribunale di Bari assolto nel processo penale, nonostante la procura avesse chiesto un anno di reclusione e 12.000 euro di multa. A Toro News, Gillet nel 2023 ha rilasciato una lungimirante intervista in cui consigliava al Torino di dare fiducia a Milinkovic-Savic.Oggi possiamo dirlo: aveva ragione!