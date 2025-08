Marco Giampaolo compie 58 anni: tanti auguri all’ex tecnico granata

Nato il 2 agosto 1967 a Bellinzona, nel Canton Ticino, da una famiglia abruzzese, all'età di un anno Marco Giampaolo fa ritorno a Giulianova, nella città dei genitori, e lì comincia a giocare a calcio. Durante la sua carriera milita prevalentemente tra Serie C1 e Serie C2 con Gubbio, Licata, e Siracusa, salvo poi esordire in Serie B nella stagione 1995-1996, con la Fidelis Andria. Dopo una stagione al Gualdo, a causa di un brutto infortunio alla caviglia, decide di ritirarsi dal calcio giocato ad appena trent'anni. Intraprende, poi, la carriera da osservatore prima e da allenatore poi. Inizia tra Pescara, Giulianova e Treviso come vice, approdando poi all'Ascoli per la prima esperienza come allenatore in prima. Tra il 2006 e il 2007 si siede per due volte sulla panchina del Cagliari, venendo esonerato entrambe le volte. Nella stagione 2008-2009 conduce alla salvezza il Siena in Serie A, venendo esonerato l'ottobre dello stesso anno a causa degli scarsi risultati conseguiti. Poi un percorso in altre piazze che lo porta nell'estate del 2016 sulla panchina della Sampdoria. Con i blucerchiati trova stabilità, ma dopo tre stagioni risolve il proprio contratto. Ad interessarsi a lui è il Milan, che già ad inizio ottobre, però, lo esonera. Il resto della stagione 2019/2020 Giampaolo, soprannominato "Il Maestro" dai tifosi, lo passa senza allenare, salvo poi accasarsi a Torino nell'estate del 2020. Il 18 gennaio, dopo il pareggio interno (0-0) con lo Spezia e con la squadra al terzultimo posto, è esonerato. Un breve periodo alla Sampdoria e poi l'ultima stagione passata sulla panchina del Lecce, come sostituto di Gotti. Con i salentini raggiunge la salvezza ma a fine stagione è comunque esonerato. Con il Torino Marco Giampaolo avrà giocato 21 partite, di cui solo 4 vittorie e 7 pareggi, con 19 punti totali e una media punti a partita pari a 0,90.