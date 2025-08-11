Per i granata un tradimento: oggi è il compleanno di Gianluca Pessotto

Tormentata la vita e la carriera di Gianluca Pessotto. Nato l'11 agosto 1970 a Latisana, in provincia di Udine, Gianluca Pessotto muove i primi passi nelle giovanili del Milan. Esordisce tra C2 e C1 con Varese prima e Massese poi. Le esperienze a Bologna e Verona in Serie B gli spalancano le porte per la massima serie, in cui esordisce con la maglia del Torino. In granata rimane solo una stagione, nel 1994/1995, collezionando 32 presenze e 1 rete. Nell'estate del 1995 passa, senza il benestare della piazza granata, alla Juventus per 7 miliardi di lire. Con i bianconeri trova continuità, vittorie e anche l'esordio in Nazionale. La sua carriera sarà complicata da un infortunio, nella stagione 2001/2002, che unito all'avanzare di Zambrotta lo metterà in secondo piano. Appende gli scarpini al chiodo al termine della stagione 2005/2006, congiuntamente all'episodio che lo ha visto tentare il suicidio il 27 giugno 2006. I suoi compagni, in seguito alla vittoria del Mondiale, nello stesso anno, festeggeranno con lui nella sua stanza d'ospedale. Oggi Gianluca Pessotto compie 55 anni.