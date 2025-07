Spirito granata e figlio del Fila: tanti auguri a Ezio Rossi

Nato il 31 luglio 1962 a Torino, Ezio Rossi trova la sua casa non soltanto nella propria città ma anche nei suoi colori. Figlio del Fila, dopo la trafila nelle giovanili del Toro, Ezio Rossi esordisce in prima squadra il 1º settembre 1982. Dopo una doppia stagione in prestito al Lecce, si ferma effettivamente in granata, dove rimane fino al 1990, giocando anche in Serie B. Con il Torino il difensore gioca 192 partite e segna 12 gol, salvo poi proseguire la propria carriera con altre casacche. Il futuro lo porterà a Torino ancora tra il 2003 e il 2005, questa volta come allenatore. Ad oggi Ezio Rossi - che compie 63 anni - è senza incarico, ma la certezza è che se dovesse tornare su un campo da calcio lo farebbe con il cuore granata.