Tanti auguri a Nikola Vlasic: il capitano granata compie 28 anni

Oggi capitano granata, tra alti e bassi Vlasic è sempre stato un elemento centrale della formazione del Torino. Nato il 4 ottobre 1997 a Spalato, Nikola Vlasic è cresciuto nell'Hajduk, nella capitale croata. Poi il passaggio in Inghilterra, tra Everton e West Ham. Nell'agosto del 2022 si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al Torino. Nell'estate successiva, il riscatto non è stato esercitato, ma i contatti tra hammers e granata hanno portato al trasferimento a titolo definitivo, per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. In maglia granata Vlasic ha collezionato finora 109 presenze, condite da 14 gol e 14 assist. Con l'infortunio di Zapata, il trequartista croato è diventato capitano e ancora oggi veste la fascia.