Tanti auguri a Silvano Benedetti: 60 anni per l’ex difensore granata

Nato a Lucca il 5 ottobre 1965, Silvano Benedetti cresce calcisticamente nelle giovanili del Torino. È uno di quei giocatori che si possono definire senza problemi "figli del Fila". Con la prima squadra granata esordisce nel 1983/1984, ma "si fa le ossa" tra Parma, Palermo e Ascoli, sempre in prestito. Nella stagione 1987/1988 torna nella prima squadra granata, questa volta in pianta stabile: in cinque stagioni (fino al 1992) il difensore granata colleziona 160 presenze con 7 gol. Nell'estate del 1992 si trasferisce a Roma, nella sponda giallorossa: lì rimane fino al 1995, salvo poi passare da Alessandria, in C1, per una breve esperienza e chiudere la carriera tra i dilettanti del Chieri nel 2000, a 35 anni. Nel 2001 entra nella dirigenza del settore giovanile granata, dove resta fino al 2023: tra i suoi compiti, soprattutto la scuola calcio.