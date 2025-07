Un campione del ’76 festeggia il compleanno: auguri a Roberto Salvadori

Nato a Magenta il 29 luglio del 1950, Roberto Salvadori muove i primi passi calcistici nella squadra della sua città. Nel 1969 esordisce tra i professionisti con il Verbania, squadra nella quale rimane fino al 1972. In quell'anno passa in Serie C all'Alessandria. Un anno con i grigi è sufficiente per farsi notare e nel 1973 il Torino lo acquista per 290 milioni di lire. Con i granata inizia un periodo florido, che lo porta a rimanere sotto la Mole per 10 stagioni. Con il Torino gioca 198 presenze con 3 reti in massima serie e vince anche uno scudetto. Roberto Salvadori, soprannominato "Faina" è, infatti, uno degli eroi dello scudetto del 1975/76. Nel 1983 torna all'Alessandria, dove appende gli scarpini al chiodo a fine stagione.