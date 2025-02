Robaldo, interpellanza in Circoscrizione: “Toro rimborsato? Ecco la spiegazione”

Mercoledì la società granata pianterà alcuni alberi che andranno a costituire il "Bosco del Toro"

Redazione Toro News 25 febbraio - 06:20

Entrano nel vivo i lavori per completare il Robaldo in vista dell'inaugurazione dell'impianto, annunciata per il prossimo 4 maggio. Completate le tribune dei primi due campi, in questi giorni si stanno gettando le fondamenta delle strutture in muratura. Mercoledì la società andrà a piantare alcuni alberi nell'area dell'impianto, andando a realizzare il "Bosco del Toro", intanto del Robaldo si è discusso anche nel consiglio della Circoscrizione 2.

La risposta all'interpellanza: "Rimborso al Toro? No, ecco che cosa è successo" — In risposta ad un'interpellanza presentata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle Juri Bossuto e Rita Grimaudo, è stata fatta chiarezza in particolare sul pagamento dei canoni di affitto. Al centro della discussione il pagamento da parte dell'affitto per le annate precedenti al rilascio del permesso a costruire, emesso il 1 luglio 2021. Tra le domande poste dai consiglieri, si chiedeva se "il Torino FC avesse richiesto la restituzione del canone annuo di concessione versato nel 2019, e al contempo abbia presentato istanza di esenzione dal pagamento per quanto concerne il 2020 ed i primi sei mesi dell’anno 2021".

Una risposta è arrivata dalla dirigente Stefania Tozzini. Alla società granata non è stato concesso un vero e proprio rimborso, ma il canone versato nel 2019 è stato riconosciuto quale "anticipo" di quelli dovuto negli anni successivi. Nel 2023 è stata infatti accolta un'istanza che prevedeva il pagamento dei canoni soltanto a decorrere dall'emissione dei permessi a costruire, quindi a partire dal 1 luglio 2021. Il Toro è quindi perfettamente in regola con i pagamenti. L'ultimo canone dovuto, relativo al 2024, è stato versato il 22 febbraio, quindi entro il mese di marzo come stabilito.

Da vedere se la risposta soddisferà i consiglieri del Movimento 5 Stelle su una questione che nelle prossime settimane potrebbe approdare in Consiglio comunale. Intanto dalla Circoscrizione 2 filtra soddisfazione perché i lavori vanno avanti e ci si avvicina al completamento di un impianto sportivo che è stato fermo per troppi anni.