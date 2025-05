Torino, l’ipoteca sullo stadio non verrà rinnovata: si apre un nuovo capitolo

E' arrivata una svolta riguardo alla gestione dello stadio Olimpico Grande Torino: come dichiarato dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo la richiesta presentata all'agenzia dell'entrate è stata accolta e l'ipoteca sullo stadio non verrà rinnovata. Sull'Olimpico gravava ormai da vent'anni un'ipoteca economica, che impediva qualunque lavoro di miglioria o, banalmente, di pensare a modalità diverse di gestione che non siano l’attuale concessione. Proprio tramite un post su Instagram il sindaco della città di Torino ha reso noto che ora potranno finalmente profilarsi nuovi scenari per quanto riguarda la gestione dello stadio, sbloccando ogni ipotesi di valorizzazione e investimento sul lungo periodo. Il Grande Torino potrà dunque diventare il cuore della Cittadella del Torino, iniziata sbloccando la riqualificazione del Robaldo. Di seguito le dichiarazioni di Lo Russo.