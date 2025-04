Bilancio Torino 2024: aumentano i salari e i giocatori, soprattutto giovani

Al 31 dicembre 2024 il Torino ha registrato un ammontare di costi per il personale pari a 58.853.000 euro. Relativamente a questa voce si è registrato un incremento del 5,7%, corrispondente a 3.174.000 euro. Il totale dei costi per il personale al 31 dicembre 2023 era, infatti, pari a 55.679.000 euro. Il numero di dipendenti del Torino, infatti, è aumentato del 9,9%, passando da 202 a 222. In particolare si registra nella prima squadra un aumento di 2 calciatori, passati da 26 a 28 e una diminuzione di un membro (da 14 a 13) alla voce allenatori e altro personale tecnico. Aumentati anche gli impiegati e i tesserati di struttura (passati da 33 a 37). Per quanto riguarda il settore giovanile sono aumentati gli allenatori e gli altri componenti tecnici, passati da 102 a 105. Ma la voce che più ha contribuito a quest'aumento pari quasi al 10% è quella relativa ai calciatori del settore giovanile: sono passati da 27 a 39, con un incremento del 44,4%. Si è registrato, quindi, un incremento del 5,7% relativo ai costi del personale a fronte di aumento del 9,9% dei membri del personale. Quest'aspetto è ragionevole se si considera che di questo 9,9%, il 60% è relativo all'aumento dei calciatori del settore giovanile.

Torino, monte ingaggi di lusso per i nuovi arrivati

Parlando di costi del personale è naturale fare un accenno al monte ingaggi, anche se i dati, raccolti da Calcio e Finanza, sono frutto di indiscrezioni giornalistiche e non sono ufficiali. Secondo i numeri riportati, il giocatore che spicca su tutti è Duvan Zapata, che, fresco di rinnovo, percepisce uno stipendio lordo di 5 milioni di euro stagionali. A seguire si trovano ben dieci giocatori con uno stipendio lordo stagionale superiore ai 2 milioni e mezzo di euro, tre dei quali sono arrivati nel mercato di gennaio e i cui salari non sono dunque presenti nella voce del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024. Fra gli altri, a percepire di più sono Adams, arrivato la scorsa estate, Ricci, talento oggetto di valutazione di molti club in Italia e all'estero e Vlasic, che sta vivendo la sua miglior stagione attualmente. Più sotto si trovano Lazaro, nella stessa situazione del croato, Maripan, anche lui arrivato in estate e due giocatori il cui futuro in granata è tutt'altro che certo: Sanabria e Linetty. Confrontando questi dati con la stagione precedente (i cui dati sono raccolti da Capology) ci sono alcune situazioni che saltano all'occhio. È il caso di Ricardo Rodriguez, ad oggi in forza al Real Betis Siviglia, ma che in granata percepiva quasi 3 milioni di euro lordi stagionali, andandosi a posizionare tra i top. Discorso simile vale per Bellanova, che stazionava poco sotto i 2 milioni e mezzo. Molto inferiori, invece, le spese per i salari di Buongiorno, Pellegri, Radonjic e gli altri che non sono più in granata. Per coloro che, invece, sono rimasti a Torino, i salari attuali sono molto superiori a quelli precedenti: Lazaro e Vlasic, ad esempio, hanno incrementato il proprio ingaggio di quasi il 50%.