29 anni dalla morte di Silvio Piola: il più grande marcatore della Serie A

290 reti nella massima serie italiana, 274 in Serie A e 16 in Divisione Nazionale, fanno di Silvio Piola il primo marcatore di tutti i tempi nel nostro campionato nazionale. Nato il 29 settembre 1913 a Robbio, in provincia di Pavia, Silvio Piola inizia la propria carriera con la Pro Vercelli, diventandone punto cardine prima di passare alla Lazio. Lega indissolubilmente la propria carriera alla maglia biancoceleste, rimanendo nella Capitale per 9 stagioni, con 227 presenze e 143 gol. Dalla Lazio, il già campione del mondo - dopo la vittoria ai Mondiali del 1938 - passa al Torino. Nella stagione 1943/1944 con i granata segna 27 reti in 26 presenze, salvo poi passare alla Juventus e al Novara, ritirandosi nel 1954, a 41 anni. La sua carriera da allenatore non sarà altrettanto lunga e prolifica e si legherà soltanto alla Nazionale e al Cagliari. Silvio Piola è scomparso il 4 ottobre 1996, all'età di 83 anni, dopo essere stato colpito dall'Alzheimer. Il suo ricordo è quello non solo di un attaccante ex granata, ma del più grande marcatore della storia del massimo campionato italiano.