95 anni dalla nascita di Vincenzo Rigamonti: portiere granata negli anni ’50

Nato a Dolzago, in Lombardia, il 1° settembre 1930, Vincenzo Rigamonti inizia la sua avventura da portiere professionista con il Lecco. Dopo quattro stagioni cambia ramo del lago e si trasferisce al Como, dove passa due annate. Nell'estate del 1955, ecco il passaggio al Torino. L'estremo difensore trascorre in granata le stagioni fino al 1959, anno in cui si trasferisce a Macerata. Cinque stagioni al Monza conducono Rigamonti ad appendere, poi, gli scarpini al chiodo con la maglia del Rapallo, nel 1967. Già nell'ultima stagione con i lombardi e in quella con i liguri, Rigamonti intraprende un inizio di carriera da tecnico. Una volta abbandonato il rettangolo di gioco, almeno come calciatore, si occuperà principalmente di questa attività, ricoprendo le cariche di viceallenatore per Monza e Cesena, mentre è guida tecnica di Savona, Derthona e Acqui. Vincenzo Rigamonti si è spento a Lecco il 20 agosto 2013, all'età di 82 anni. Oggi la Redazione di Toro News ne ricorda le gesta calcistiche a 95 anni dalla sua nascita.