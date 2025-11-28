16 anni dopo, nuova inaugurazione: rinasce la Rotonda Grande Torino

A distanza di sedici anni, torna a farsi sentire la voce del popolo granata di Rivoli. Nel 2009, sessant'anni dopo la tragedia di Superga, l'ottima iniziativa del Toro Club Rivoli permise l'accordo con il Torino FC per la realizzazione di una targa in Largo Susa, che collega Corso Torino, Viale Nuvoli, Viale Branca e Corso Susa. Passati ormai oltre tre lustri, l'iniziativa di Mario Bizzoco e altri tifosi granata ha permesso la realizzazione di una nuova targa che potesse sostituire l'originale del 2009, ormai rovinata. Così, la nuova inaugurazione: sabato 29 novembre a partire dalle ore 11 si terrà un evento che vedrà la partecipazione - oltre che di tanti tifosi del Toro - di alcune vecchie glorie granata...

Rivoli, Rotonda Grande Torino: sabato l'inaugurazione

Se nel 2009 fu l'ottima iniziativa del Toro Club Rivoli - oggi sciolto - a convincere il comune a porre una significativa targa in memoria degli Invincibili, oggi una nuova inaugurazione non è soltanto il modo per celebrare la restaurazione della Rotonda Grande Torino, ma anche per regalare ai cuori granata della città in provincia di Torino un momento in compagnia di alcune vecchie glorie granata. All'inaugurazione di sabato 29 novembre parteciperanno alcuni volti estremamente noti: Serino Rampanti, Natalino Fossati, Giuseppe Pallavicini, Angelo Cereser, oltre a Claudio Sala, Paolo Pulici e altri. In seguito all'evento, che inizierà alle 11 della mattinata di sabato, ci sarà la possibilità di partecipare ad un rinfresco in un bar collocato nelle vicinanze della Rotonda Grande Torino.