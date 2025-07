A 11 anni da Bari per Adams: “Lo adora”. E lui le regala un paio di scarpette

Chiara Vino è una giovanissima tifosa del Torino. Ha 11 anni, vive a Terlizzi in provincia di Bari. Alla fine dell'anno scolastico ha fatto una sola richiesta a papà: "Mi porti al ritiro del Torino?". La richiesta si è trasformata in realtà. In questi giorni ha visitato la squadra allenata da Marco Baroni presso le strutture di Prato allo Stelvio, in Val Venosta. "Un lungo viaggio ma ne sta valendo davvero la pena" dice contenta la giovane tifosa del Torino. L'idolo di Chiara ha un nome e un cognome: Ché Adams. "Lo adora" ammette Massimiliano, suo papà. Ecco perché al termine dell'allenamento di ieri, giovedì, Chiara ha atteso con impazienza lo scozzese fuori dalle transenne e quando è spuntato il suo volto si è illuminato. E le parole sono venute meno. "Era emozionatissima" racconta il papà, nativo di Torino e tifoso granata. La sorpresa l'ha regalata lo stesso Adams che è tornato negli spogliatoi e ha portato con sé un presente indimenticabile per Chiara: un paio delle sue preziose scarpette da calcio.

La festa di compleanno con la torta tutta targata Toro

Chiara, come detto, è follemente innamorata di Adams e del Torino. "Tutte le ore di educazione fisica a scuola le faccio con i pantaloncini originali di Ché" afferma. E dire che Terlizzi non è un feudo granata, tutt'altro. "Siamo in pochi a tifare Toro - dice Massimiliano - e Chiara è di gran lunga la più giovane". Per la festa dei suoi 11 anni Chiara ha voluto una torta con disegnato lo stemma del Torino affiancato da una foto di Adams. "In quel caso il regalo sono riuscito a farglielo io - dice il papà -. Sono riuscito a farla entrare in campo insieme a Vlasic in Torino-Venezia, fu un'altra giornata di quelle speciali". In vista dell'imminente inizio del campionato Chiara non ha dubbi: "Voglio tanti gol di Adams e un Toro più forte".