Al Filadelfia il Christmas Party del Toro: “12 chili di torta fatti con amore”

Giuseppe Zichella collabora con lo chef granata Domenico Massasso: “Che emozione servire la mia squadra del cuore”

Nella serata di mercoledì 13 dicembre si è tenuto al Filadelfia il Christmas Party del Toro, tradizionale momento di ritrovo prenatalizio con società, allenatore, giocatori e famiglie. Siamo nel bel mezzo di una settimana che porta a un importante impegno di campionato; dunque, niente eccessi per una festa assolutamente misurata, e si racconta di un’atmosfera familiare. Alla festa tenutasi nella Beretta Lounge del centro sportivo ha partecipato con il suo lavoro anche Giuseppe Zichella, pasticciere di fiducia di Domenico Massasso, lo chef del Toro, a cui è legato da un rapporto di amicizia e collaborazione. “Ho la fortuna di essere amico di Domenico, un grandissimo professionista; lui aveva il ristorante in piazza Nizza, vicino al mio negozio, che si trova in via Saluzzo”, racconta a Toro News. La pasticceria Zichella, nel cuore di San Salvario, è un’attività di famiglia nata nel 1978 e portata avanti oggi da Giuseppe, dal fratello Alessandro e dal cugino Generoso.

Poche eccezioni nell'alimentazione ferrea dei calciatori — “Domenico a volte ci chiede collaborazione per occasioni speciali, come i compleanni dei calciatori o dei loro familiari – racconta Giuseppe -. In queste circostanze gli forniamo salatini, pasticcini, torte e dolciumi vari. Ho sempre sottomano un calendario su cui sono segnate le date dei compleanni dei giocatori, in modo da non farmi trovare impreparato se all’improvviso arriva la chiamata di Domenico – racconta Giuseppe sorridendo -. Ultimamente abbiamo servito il Toro per i compleanni della moglie di Rodriguez e di Milinkovic-Savic. Come ovvio, ci chiedono aiuto solo in occasioni speciali; l’alimentazione di routine dei calciatori è strettamente monitorata dal nutrizionista della squadra”.

Il pasticciere granata che porta le torte al Filadelfia — E parlando di occasioni speciali, rientrava ovviamente tra queste il Christmas Party del Toro. “Per i giocatori, ma soprattutto per i membri della società e i familiari, abbiamo portato quattro torte, dodici chili di materiale in tutto, con le scritte Forza Vecchio Cuore Granata – racconta Giuseppe -. In famiglia, manco a dirlo, siamo tutti tifosi sfegatati. E aver contribuito con il nostro lavoro alla festa di Natale del Toro è motivo di orgoglio, così come è stato molto emozionante il momento in cui siamo entrati al Filadelfia per la consegna”.

