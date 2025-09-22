Alessandro Baricco fa “outing”: anche lui alla marcia anti-Cairo

Lo scrittore ha sfilato dal Filadelfia al Grande Torino con i tifosi, indossando la maglia di Moschino e in mano la bandiera contro il presidente

Ieri, domenica 21 settembre, circa 5.000 tifosi granata si sono radunati alle 10 al Filadelfia per poi dar vita, dalle 12 in poi, a una marcia di contestazione contro il presidente del Torino, Urbano Cairo, a poche ore dalla sfida di campionato con l’Atalanta. Tra i partecipanti c’era anche un tifoso d’eccezione: Alessandro Baricco. Lo scrittore ha sfilato al fianco dei compagni di tifo, dal Fila fino a Corso Agnelli e poi sotto la Tribuna Grande Torino, sventolando una bandiera con la scritta “Cairo Vattene” e indossando una maglia dedicata a Giambattista Moschino, storico centrocampista degli anni ’60 e vincitore della Coppa Italia del 1968 con il Toro. Baricco ha documentato la sua partecipazione con un post su Instagram, accompagnato da una semplice didascalia: “outing”.