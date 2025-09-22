Toro News
I migliori video scelti dal nostro canale

tor mondo granata Alessandro Baricco fa “outing”: anche lui alla marcia anti-Cairo

NEWS

Alessandro Baricco fa “outing”: anche lui alla marcia anti-Cairo

Alessandro Baricco fa “outing”: anche lui alla marcia anti-Cairo - immagine 1
Lo scrittore ha sfilato dal Filadelfia al Grande Torino con i tifosi, indossando la maglia di Moschino e in mano la bandiera contro il presidente
Matteo Curreri

Ieri, domenica 21 settembre, circa 5.000 tifosi granata si sono radunati alle 10 al Filadelfia per poi dar vita, dalle 12 in poi, a una marcia di contestazione contro il presidente del Torino, Urbano Cairo, a poche ore dalla sfida di campionato con l’Atalanta. Tra i partecipanti c’era anche un tifoso d’eccezione: Alessandro Baricco. Lo scrittore ha sfilato al fianco dei compagni di tifo, dal Fila fino a Corso Agnelli e poi sotto la Tribuna Grande Torino, sventolando una bandiera con la scritta “Cairo Vattene” e indossando una maglia dedicata a Giambattista Moschino, storico centrocampista degli anni ’60 e vincitore della Coppa Italia del 1968 con il Toro. Baricco ha documentato la sua partecipazione con un post su Instagram, accompagnato da una semplice didascalia: “outing”.

Leggi anche
All’Unione Industriali serata granata in onore di Tony Vigato
Asllani, la gara con l’Atalanta e l’arma Vlasic: i temi granata sui giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA