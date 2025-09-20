All’Unione Industriali serata granata in onore di Tony Vigato

Omaggio al simbolo granata: presenti Salvadori e Pallavicini per celebrare una vita al fianco del Toro

Matteo Curreri 20 settembre - 17:01

Nella serata di ieri, venerdì 19 settembre 2025, si è tenuto un evento dedicato ai colori granata e in onore di una figura simbolo del mondo Toro: Tony Vigato, ex magazziniere del club per oltre sessant’anni, che lo scorso 13 settembre ha festeggiato i suoi 89 anni. Nel corso della sua lunga esperienza al fianco del Torino ha vissuto la gioia di uno scudetto, tre Coppe Italia e tante stagioni fatte di alti e bassi, senza mai far mancare la sua presenza e il suo sostegno alla squadra.

La gentilezza, la cortesia e la generosità di Vigato hanno conquistato il cuore del popolo granata, che ieri sera lo ha celebrato con grande affetto. L’iniziativa si è svolta presso la sede dell’Unione Industriali Torino, in via Manfredo Fanti, nell’ambito della serata organizzata dal Circolo Soci Torino FC 1906, presieduto da Leonardo D’Alessandro.

Alla festa hanno preso parte anche due ex giocatori storici del Torino, Roberto Salvadori e Giuseppe Pallavicini, che hanno condiviso con i presenti i ricordi e l’emozione di un omaggio sentito e speciale.