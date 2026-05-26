È durata poco l’esperienza di Cyril Ngonge in maglia granata: appena sei mesi. Purtroppo, l’esterno belga ha finito per pagare le difficoltà di un progetto confuso e che non è mai riuscito a decollare, tra cambiamenti, idee poco chiare e una squadra che ha faticato a trovare equilibrio sia in campo sia fuori.

Alla fine, il Torino ha scelto di tagliare i rami secchi, salutando parte della dirigenza, allenatore e alcuni giocatori che non sono riusciti a esprimersi al meglio sotto la Mole. Tra questi c’era anche Ngonge. Con la maglia granata ha collezionato 20 presenze, mettendo a referto un gol e un assist. E quel gol resta sicuramente uno dei ricordi più belli della sua parentesi torinese: contro il Parma, con un grande dribbling e una conclusione potente da fuori area che si è infilata in porta. Oggi Ngonge compie 26 anni e prosegue la sua carriera nella Liga spagnola con la maglia dell’Espanyol: 9 presenze e già due assist, anche se manca il primo gol. La redazione di Toro News fa i suoi migliori auguri all’ex granata, con l’auspicio che il futuro possa regalargli soddisfazioni.