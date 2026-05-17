54 presenze e 4 gol per Massimo Crippa in maglia granata. Nato a Seregno il 17 maggio 1965, oggi spegne 61 candeline. Figlio di Carlo, colonna granata tra gli anni '50 e '60, viene acquistato dal Pavia nel 1987, trovando in pochissimo tempo la fiducia di Gigi Radice, alla sua seconda esperienza al Torino. La sua stagione è connotata da un alto rendimento, tanto da trasferirsi l'anno seguente al Napoli di Maradona.

Con gli azzurri conquista uno scudetto, una Supercoppa Italia e una Coppa Uefa, che vincerà anche a Parma insieme alla Supercoppa Europa prima di tornare a Torino nel 1998 e vivere la gioia di una promozione in Serie A e la delusione per una retrocessione in B. Appende gli scarpini al chiodo nel 2003. Tanti auguri a Massimo Crippa da parte di tutta la redazione di Toro News.