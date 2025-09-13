tor mondo granata Belotti, 10 anni fa l’esordio in maglia granata

Belotti, 10 anni fa l’esordio in maglia granata

Era il 13 settembre 2015, da lì 251 partite e 113 gol con la maglia granata
Matteo Curreri

L’anniversario dell’esordio di Andrea Belotti con la maglia granata tocca ormai la doppia cifra. Era il 13 settembre 2015, terza giornata di campionato della stagione 2015-2016, la prima di sette vissute da protagonista con il Torino. Quel giorno la squadra di Ventura faceva visita al Bentegodi e, dopo due panchine consecutive contro Frosinone e Fiorentina, arrivò finalmente il momento del “Gallo”.

Schierato al fianco di Fabio Quagliarella, Belotti non riuscì a lasciare il segno in zona gol, così come il suo compagno di reparto. A sbloccare la partita fu Luca Toni per l’Hellas, seguito dal pareggio granata firmato da Daniele Baselli. Poi la rete di Juanito Gómez riportò avanti i gialloblù, ma a fissare il definitivo 2-2 ci pensò Afriyie Acquah.

Il primo gol di Belotti sarebbe arrivato soltanto due mesi più tardi, il 28 novembre, nel 2-0 casalingo contro il Bologna. In pochi, quel giorno al Bentegodi, avrebbero immaginato che da quell’esordio avrebbe preso forma una storia lunga 251 partite e arricchita da 113 reti, numeri che gli hanno permesso di conquistare l’ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre con la maglia del Toro. Il rapporto si è poi interrotto nel 2022, con Belotti che ha successivamente indossato le maglie di Roma, Fiorentina, Como, Benfica e oggi Cagliari.

