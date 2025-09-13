Belotti, 10 anni fa l’esordio in maglia granata

L’anniversario dell’esordio di Andrea Belotti con la maglia granata tocca ormai la doppia cifra. Era il 13 settembre 2015, terza giornata di campionato della stagione 2015-2016, la prima di sette vissute da protagonista con il Torino. Quel giorno la squadra di Ventura faceva visita al Bentegodi e, dopo due panchine consecutive contro Frosinone e Fiorentina, arrivò finalmente il momento del “Gallo”.

Il primo gol di Belotti sarebbe arrivato soltanto due mesi più tardi, il 28 novembre, nel 2-0 casalingo contro il Bologna. In pochi, quel giorno al Bentegodi, avrebbero immaginato che da quell’esordio avrebbe preso forma una storia lunga 251 partite e arricchita da 113 reti, numeri che gli hanno permesso di conquistare l’ottavo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre con la maglia del Toro. Il rapporto si è poi interrotto nel 2022, con Belotti che ha successivamente indossato le maglie di Roma, Fiorentina, Como, Benfica e oggi Cagliari.