Buona Pasqua e un messaggio ai nostri lettori

Auguri a tutti i lettori di Toro News!

Per quanto riguarda il Torino, dopo il derby di ieri, anomalo e decisamente più triste del solito per la mancanza dei tifosi sugli spalti ma incoraggiante per la prestazione messa in campo dai granata, la squadra usufruirà oggi di un giorno di riposo. Gli allenamenti di Belotti e compagni riprenderanno domani, ma Toro News non si fermerà. Se aveste bisogno di compagnia, la troverete come tutti i giorni sulle nostre colonne: notizie, approfondimenti, racconti del mondo granata e non solo.