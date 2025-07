Allenamento a porte aperte al Filadelfia: la giornata del Torino

Sabato 12 luglio, una giornata che sa di importanza in vista della prossima stagione. Il Torino nella giornata di oggi avrà modo di misurare il calore della piazza granata in questa preparazione estiva. L'esperienza all'ombra della Mole di Marco Baroni è cominciata martedì 8 luglio, da quel momento solo sessioni a porte chiuse. Un primo dato, non positivo, è stato quello legato al numero di tifosi che al raduno del Torino sono andati ad accogliere la squadra davanti al Filadelfia: una decina, tifoso più, tifoso meno. Non un buon dato, che il club granata vuole alzare nella giornata odierna: a partire dalle 9:45 sarà possibile, per i tifosi granata, l'accesso al Filadelfia (da via Filadelfia), dove potranno assistere alla seduta mattutina di allenamento dei ragazzi di Baroni. Contestualmente, il Torino cerca di favorire la pratica di abbonamento: la biglietteria Nord dello Stadio Olimpico sarà aperta con orario 9-14 per la sottoscrizione dei tagliandi stagionali.