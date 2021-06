Capolavoro targato Longo: l’Alessandria torna in Serie B dopo 46 anni

Sconfitto il Padova ai rigori in finale playoff: i grigi centrano una storica promozione

Moreno Longo è riuscito a completare l’impresa: l’Alessandria ha centrato una promozione in Serie B che mancava da 46 anni. Un risultato storico per l’ex tecnico granata, che sconfiggendo il Padova in finale playoff ha chiuso nel migliore dei modi un percorso di altissimo livello. Longo è stato chiamato sulla panchina dei grigi nel mese di gennaio, quando la squadra navigava a metà classifica ed il campionato stava prendendo una piega decisamente deludente. Quindi l’inizio di una rimonta che ha permesso all’Alessandria di chiudere il girone al secondo posto e giocarcela ai playoff.

Dopo il pareggio a reti bianche della gara d’andata, grigi hanno ospitato il Padova al Moccagatta. Lo 0-0 ha retto per 120’: non sono bastati i tempi regolamentari né i supplementari per sbloccare il doppio confronto. Ai calci di rigore la sorte ha però sorriso a Moreno Longo: decisiva la rete di Matteo Rubin, altra vecchia conoscenza granata. L’Alessandria si unisce dunque a Como, Perugia e Ternana tornando in Serie B dopo 46 anni.