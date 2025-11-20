Circolo Soci Torino FC 1906: alla cena di novembre presenti Baroni e Colucci

Alla serata di novembre del Circolo Soci Torino FC 1906, svoltasi ieri – 19 novembre 2025 – oltre ai membri del circolo, guidato dal presidente Leonardo D’Alessandro, hanno preso parte numerosi ospiti. Tra questi la giornalista sportiva Marianna Montagnino, insieme agli ospiti d’onore Alberto Barile, direttore operativo del Torino FC, e una delegazione dello staff tecnico granata: l’allenatore Marco Baroni, il suo vice Leonardo Colucci e il collaboratore tecnico Umberto Romano.Nel corso della serata Baroni e Colucci sono intervenuti brevemente al microfono, come documentato anche da alcuni scatti dell’evento. La cena conviviale ha inoltre offerto l’occasione per un momento di dialogo e incontro tra gli ospiti e i soci del circolo.