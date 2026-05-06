Il 4 maggio una delegazione dell'“Associazione Culturale Saletta dei Ricordi”, come ogni anno, si è unita alla celebrazione in memoria degli Invincibili del terribile incidente di Superga. A capo del gruppo di rappresentanza c'era Antonio Tavani, fondatore del Museo "La saletta dei ricordi", una mostra-museo permanente tributo alle vittime della "Superga Reatina", il disastro aereo del Monte Terminillo avvenuto il 13 febbraio 1955. Per l’associazione del comune di Cantalice in provincia di Rieti erano presenti anche l'ex Presidente Stefania Santarelli, il nuovo Presidente Alfredo Serva, il vice Umberto Fusacchia, e alcuni soci.

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Per l’occasione è stata presentata un’ opera serigrafica realizzata dal maestro e Direttore Artistico Enrico Di Sisto, in onore e commemorazione di Gigi Meroni, storica ala destra granata. La realizzazione mostrata nel Centro Congressi dell'Unione Industriale è stata in seguito data in dono al Presidente del Circolo Soci Torino FC 1906 Leonardo Mario d'Alessandro e al Direttore Operativo del Torino FC 1906 Alberto Barile. Sull'opera era presente la statua dedicata alla "Farfalla granata", che verrà inaugurata presso il Museo di Cantalice nei dintorni di Rieti.