“Ora ai compagni diciamo di non essere tristi: pensate a quando vi faceva ridere a crepapelle o alla sua faccia sconsolata quando urlavamo: “Isma, tira più piano”. Questo è uno dei ricordi emersi nella mattinata di ieri – martedì 14 aprile – nella chiesa di San Secondo Martire, nel quartiere Crocetta, dove si sono svolti i funerali di Ismael Pistis, il bambino di 8 anni che giocava nell’Under 8 delle giovanili granata, scomparso tragicamente a Pasqua.

A portarselo via è stato un incidente sulla A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita Asti Est, in direzione Torino. Rientrava da una gita fuori porta, in sella alla KTM bianca e arancio del papà Marco. D’improvviso la moto è stata urtata da un’Alfa rossa: il piccolo è finito contro un guardrail. L’intervento di un’ambulanza, dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso del 118 è stato vano: Ismael non ce l’ha fatta. Il tutto sotto gli occhi della mamma Antonia, che stava percorrendo lo stesso tratto, ma in auto.

Al funerale presente una delegazione della società

. La sua cameretta – come si leggevaalla notizia della tragedia – era “come un angolo della Curva Maratona”: sciarpe, poster e la scritta sul muro “Sempre forza Toro”. Il club, per ricordarlo, ha fatto osservare un minuto di silenzio prima di Torino-Verona di sabato scorso, partita giocata interamente con il lutto al braccio. Dopo la vittoria per 2-1, il tecnico granataE lunedì, in segno di lutto, sono state sospese tutte le attività dall’Under 7 all’Under 11.Oltre ai parenti, agli insegnanti, ai compagni di scuola e di squadra, era presente un’ampia delegazione della società: tutti i dirigenti del settore giovanile e della scuola calcio, oltre al collaboratore dell’area tecnicae al direttore operativo. Tanta commozione all’ultimo saluto al piccolo. “Eri un bimbo curioso, avevi il desiderio di sapere tutto. Amavi i documentari, continua a sorriderci da lassù”, ha detto un’insegnante. I genitori, Marco e Antonia, hanno voluto ringraziare “per esserci stati vicini in questo momento di grande dolore. Ismael sarà sempre nei nostri cuori”. Al termine della funzione, il coro dei suoi compagni: “Forza vecchio cuore granata”, prima del lancio di 250 palloncini bianchi.