Commozione al funerale del piccolo granata, scomparso a 8 anni: il ricordo di insegnanti e compagni e la vicinanza della società
“Ora ai compagni diciamo di non essere tristi: pensate a quando vi faceva ridere a crepapelle o alla sua faccia sconsolata quando urlavamo: “Isma, tira più piano”. Questo è uno dei ricordi emersi nella mattinata di ieri – martedì 14 aprile – nella chiesa di San Secondo Martire, nel quartiere Crocetta, dove si sono svolti i funerali di Ismael Pistis, il bambino di 8 anni che giocava nell’Under 8 delle giovanili granata, scomparso tragicamente a Pasqua.
A portarselo via è stato un incidente sulla A21 Torino-Piacenza, nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l’uscita Asti Est, in direzione Torino. Rientrava da una gita fuori porta, in sella alla KTM bianca e arancio del papà Marco. D’improvviso la moto è stata urtata da un’Alfa rossa: il piccolo è finito contro un guardrail. L’intervento di un’ambulanza, dei vigili del fuoco e dell’elisoccorso del 118 è stato vano: Ismael non ce l’ha fatta. Il tutto sotto gli occhi della mamma Antonia, che stava percorrendo lo stesso tratto, ma in auto.
Al funerale presente una delegazione della societàIl Toro, per Ismael, era più di una grande passione. La sua cameretta – come si leggeva nel cordoglio della società granata alla notizia della tragedia – era “come un angolo della Curva Maratona”: sciarpe, poster e la scritta sul muro “Sempre forza Toro”. Il club, per ricordarlo, ha fatto osservare un minuto di silenzio prima di Torino-Verona di sabato scorso, partita giocata interamente con il lutto al braccio. Dopo la vittoria per 2-1, il tecnico granata Roberto D’Aversa ha voluto dedicare i tre punti alla famiglia del piccolo. E lunedì, in segno di lutto, sono state sospese tutte le attività dall’Under 7 all’Under 11.
Oltre ai parenti, agli insegnanti, ai compagni di scuola e di squadra, era presente un’ampia delegazione della società: tutti i dirigenti del settore giovanile e della scuola calcio, oltre al collaboratore dell’area tecnica Emiliano Moretti e al direttore operativo Alberto Barile. Tanta commozione all’ultimo saluto al piccolo. “Eri un bimbo curioso, avevi il desiderio di sapere tutto. Amavi i documentari, continua a sorriderci da lassù”, ha detto un’insegnante. I genitori, Marco e Antonia, hanno voluto ringraziare “per esserci stati vicini in questo momento di grande dolore. Ismael sarà sempre nei nostri cuori”. Al termine della funzione, il coro dei suoi compagni: “Forza vecchio cuore granata”, prima del lancio di 250 palloncini bianchi.
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