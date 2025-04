Dalla rinascita del Fila al salvataggio dal fallimento: Bellino-Toro, che amore!

Per capire chi è stato Gianfranco Bellino, da tutti conosciuto come Gianni, bisogna tornare alla lunga e tortuosa estate del 2005, quella del fallimento del Torino dopo la gestione di Francesco Cimminelli. Nel luglio 2005 portò a Roma la domanda di adesione al Lodo Petrucci per salvare in extremis il Toro destinato alla C2. Sostenitori e imprenditori si erano organizzati e avevano raccolto fondi per donare un futuro a blasoni storici del nostro calcio. Bellino aveva sognato, insieme ad altri imprenditori, un Toro in mano ai tifosi. L'operazione non andò a buon fine, anche se il Torino fu comunque salvato dalla C2 grazie all'ingresso in società di Urbano Cairo, il quale ancora oggi si trova al timone del club.