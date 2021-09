Derby della Mole, tornano i tifosi: le coreografie più belle degli ultimi anni

Mancano tre giorni al derby della Mole. Ma l'attesa in realtà è stata molto più lunga per i tifosi, che una stracittadina allo stadio a Torino non la vedono dal 2 novembre 2019. Da quel momento in poi si sono giocati 3 scontri tra Torino e Juventus, due all'Allianz Stadium e uno all'Olimpico "Grande Torino", tutti disputati a porte chiuse a causa dell'emergenza Covid. Sabato invece, esattamente 700 giorni dopo l'ultima volta, il derby avrà il suo pubblico anche se non ci sarà il tutto esaurito (il limite della capienza degli stadi resta al 50%, e passerà al 75% per la prossima partita casalinga). I giocatori granata ritroveranno i tifosi e le loro coreografie. E anche se i gruppi più caldi della curva Maratona hanno annunciato di disertare il derby per proteste contro le limitazioni anti-Covid, il settore più importante del tifo granata sarà esaurito e un bel modo per dare il benvenuto ai tifosi è ricordare le coreografie più belle viste negli ultimi anni. Ecco una carrellata.