"Voglio ripagare i tifosi del Toro per tutto quanto mi e ci hanno dato in questi anni", ha raccontato Pasquale Bruno al telefono con Tuttosport. L'ex giocatore è rimasto estremamente legato alle questioni granata, sia in quanto ex, sia in quanto tifoso. Nel passaggio dalla Juventus al Torino, Bruno ha rinnegato il proprio passato ed è diventato uno dei più grandi tifosi del Toro. E questa scelta non fa altro che confermare la direzione del suo cuore.

Pasquale Bruno in Maratona

"Gli ultras desideravano da tempo che vedessi in mezzo a loro un. Beh, il momento è arrivato. [...] Io sarò nel cuore della Maratona e canterò con tutta la forza che avrò in corpo", ha annunciato la leggenda granata, che si ripresenterà poi a Torino per la Partita della Leggenda al Filadelfia, dove avrà la possibilità di incontrare nuovamente il suo ex compagno Rafael Martin Vazquez. Pasquale Bruno sarà in Maratona e spera che "i giocatori sputino sangue sul campo".