Don Robella, una piccola buona notizia

Prosegue il monitoraggio delle condizioni del cappellano del Torino, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto il 6 novembre lungo l’autostrada A6 Torino-Savona. Le sue condizioni restano critiche, ma nella notte si è registrata una certa stabilità clinica, senza peggioramenti significativi, un segnale incoraggiante in un quadro ancora molto serio. I medici mantengono la massima prudenza e sottolineano come le prossime 48 ore saranno decisive per valutare un eventuale miglioramento delle sue condizioni. Se i parametri vitali continueranno a rimanere stabili, nelle prossime ore potrebbe essere avviata una graduale riduzione della ventilazione invasiva, con l’obiettivo di verificare la risposta del suo organismo.