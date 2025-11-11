Don Robella, una piccola buona notizia

Prosegue il monitoraggio delle condizioni del cappellano del Torino, rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto il 6 novembre lungo l’autostrada A6 Torino-Savona. Le sue condizioni restano critiche, ma nella notte si è registrata una certa stabilità clinica, senza peggioramenti significativi, un segnale incoraggiante in un quadro ancora molto serio. I medici mantengono la massima prudenza e sottolineano come le prossime 48 ore saranno decisive per valutare un eventuale miglioramento delle sue condizioni. Se i parametri vitali continueranno a rimanere stabili, nelle prossime ore potrebbe essere avviata una graduale riduzione della ventilazione invasiva, con l’obiettivo di verificare la risposta del suo organismo.
Aggiornamento sulle condizioni del cappellano del Torino coinvolto in un incidente stradale
