Emilio Fede muore a 94 anni: il Grande Torino raccontato in un documentario

Lutto nel mondo del giornalismo: nella giornata di ieri, martedì 2 settembre, è scomparso Emilio Fede. Storico volto di Mediaset, conduttore del TG4 dal 1992 al 2002, Emilio Fede è mancato all'età di 94 anni a Milano. La sua vita e la sua carriera si sono legate, per un periodo, alla città di Torino. Nato in provincia di Messina, a Barcellona Pozzo di Gotto, e trasferitosi poi, dopo la guerra, a Roma, dove ha conseguito la maturità classica, Emilio Fede ha cominciato la propria carriera nel mondo della comunicazione proprio nel capoluogo piemontese: dopo una prima collaborazione con Il Momento - Mattino di Roma, è a Torino che entra nella Gazzetta del Popolo, per poi diventarne inviato speciale. Negli anni '60, poi, Emilio Fede lega la propria produzione ai colori della città con un documentario incentrato sul Grande Torino: "Le vedove del Grande Torino". A poco più di un decennio dalla tragedia di Superga, il giornalista siciliano ha condotto alcune interviste alle vedove dei calciatori nelle case delle famiglie stesse, dando un ritratto inedito della triste vicenda. Dal filmato qui sotto emergono alcune di queste testimonianze, da Maria Loik, moglie di Ezio, Carla Maroso, moglie di Virgilio e Lucia Gabetto, vedova di Guglielmo. Il racconto è un ripercorrere quelle tristi emozioni in un clima di commozione e amore ritrovato: i sentimenti che traspaiono dalle parole delle vedove. Un capolavoro di Emilio Fede.