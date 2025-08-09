"Siamo tra le migliori otto al mondo!": con questo annuncio su X, il Torino Football Club celebra l’approdo ai quarti di finale di Samuele Prestigiacomo, in arte Samugamer07, il gamer che rappresenta i colori granata alla FC Pro World Championship, la Coppa del Mondo Esports.
eSports: Samugamer07 porta il Torino ai quarti della Coppa del Mondo
Il campione d’Italia si gioca, questa sera, un posto per la semifinale alla FC Pro World Championship in Arabia Saudita
Qualche mese fa Prestigiacomo si era già laureato campione d’Italia vincendo la eSerieA Goleador su EA Sports FC 25. Allora aveva commentato con orgoglio: "Indossare questa maglia è motivo di grande orgoglio per me. Quando si parla di calcio, il Torino è sinonimo di storia e leggenda: è la maglia del Grande Torino, la squadra più forte di sempre. Portarla anche nel mondo degli eSport ha un valore immenso: far parte di questa storia mi emoziona".
Nella rassegna in corso in Arabia Saudita, Samugamer ha superato il padrone di casa Abu Makkah e questa sera, alle 20:30, sfiderà l’olandese Levi de Weers del Team Liquid per un posto in semifinale. In bocca al lupo!
