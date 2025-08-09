eSports: Samugamer07 porta il Torino ai quarti della Coppa del Mondo

Qualche mese fa Prestigiacomo si era già laureato campione d’Italia vincendo la eSerieA Goleador su EA Sports FC 25. Allora aveva commentato con orgoglio: "Indossare questa maglia è motivo di grande orgoglio per me. Quando si parla di calcio, il Torino è sinonimo di storia e leggenda: è la maglia del Grande Torino, la squadra più forte di sempre. Portarla anche nel mondo degli eSport ha un valore immenso: far parte di questa storia mi emoziona".