Filadelfia, iniziati i lavori di restauro del moncone storico

Dopo una lunga, lunghissima attesa, sono iniziati i lavori di restauro del moncone storico di via Filadelfia. Come noto, si tratta dell'iniziativa dell'azienda di un imprenditore tifoso granata: si tratta di Gianluca Vigna, membro del Circolo Soci Torino Fc e uno dei titolari della Fiammengo Federico s.r.l, azienda che opera nel settore edilizio. La sua impresa, infatti,si è messa a disposizioneper riparare - a sue spese - uno dei due monconi del Filadelfia, simboli di quello che fu nella storia lo storico impianto del Grande Torino, e ad inizio ottobre si era accordata con il dott. Asvisio, presidente della Fondazione Filadelfia: attualmente, i lavori sul moncone di via Filadelfia- totalmente a carico dell'impresa - sono in corso. "L’intervento consisterà nel restauro del moncone di via Filadelfia. La nostra intenzione è quella di mettere mano alla situazione appena possibile per scongiurare il rischio di crolli", le parole del tifoso Vigna, che ha voluto dare il suo contributo a quel pezzo di storia che oggi è l'impianto di allenamento del Toro.