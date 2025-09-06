Gigi Meroni: 61 anni fa l’esordio con la maglia granata

È il 6 settembre 1964 quando un giovane Gigi Meroni indossa per la prima volta la maglia granata. La partita è Roma-Torino, finale di Coppa Italia. L'incontro termina 0-0, conferendo il trofeo ai giallorossi, vincitori per 1-0 all’andata. Ma, al di là del risultato, quella data segna l’inizio di una leggenda. Capelli alla Beatles, giocate di classe e fantasia: la “Farfalla Granata” era imprendibile sul campo e idolatrata dal popolo torinese, capace non solo di uscire dagli schemi, ma di dominarli e farli suoi. Una vera icona degli Anni Sessanta. Dopo 122 presenze e 26 gol, Meroni morì tragicamente il 15 ottobre 1967, investito da un’auto in Corso Re Umberto a Torino, poche ore dopo la vittoria contro la Sampdoria.