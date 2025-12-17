“Gigi Meroni. Il calciatore-artista”, la mostra dedicata alla Farfalla Granata

È stata inaugurata oggi, nella Sala Penelope del Museo della Seta di Como, la mostra temporanea “Gigi Meroni. Il calciatore-artista”, dedicata a una delle figure più iconiche e anticonformiste del calcio italiano. L’esposizione sarà visitabile fino al 27 gennaio 2026 e ripercorre la vita e l’opera di Meroni, mettendo in dialogo sport, arte e creatività. Alla cerimonia inaugurale, accanto alla sorella Maria Meroni, erano presenti rappresentanti delle istituzioni civili e sportive, l’Addetto Stampa e SLO del Torino FC Andrea Canta, che ha portato i saluti del presidente Urbano Cairo, delegazioni dei Musei del Calcio di Como, Genoa e Grande Torino, oltre all’ex presidente granata Attilio Romero e all’ex calciatore Enrico Annoni.