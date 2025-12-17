È stata inaugurata oggi, nella Sala Penelope del Museo della Seta di Como, la mostra temporanea “Gigi Meroni. Il calciatore-artista”, dedicata a una delle figure più iconiche e anticonformiste del calcio italiano. L’esposizione sarà visitabile fino al 27 gennaio 2026 e ripercorre la vita e l’opera di Meroni, mettendo in dialogo sport, arte e creatività. Alla cerimonia inaugurale, accanto alla sorella Maria Meroni, erano presenti rappresentanti delle istituzioni civili e sportive, l’Addetto Stampa e SLO del Torino FC Andrea Canta, che ha portato i saluti del presidente Urbano Cairo, delegazioni dei Musei del Calcio di Como, Genoa e Grande Torino, oltre all’ex presidente granata Attilio Romero e all’ex calciatore Enrico Annoni.
“Gigi Meroni. Il calciatore-artista”, la mostra dedicata alla Farfalla Granata
Meroni tra arte e talento calcistico—
Nato proprio a Como e cresciuto calcisticamente all’oratorio di San Bartolomeo, Meroni muove i primi passi nella sua città, esordendo con la squadra lariana e conquistando subito il pubblico per talento e personalità. Al Genoa diventa uno dei beniamini della tifoseria rossoblù, mentre è a Torino che il suo stile libero e inconfondibile lo consegna alla memoria collettiva come la celebre “farfalla granata”. Il percorso espositivo si articola in due sezioni. La prima, dedicata al calciatore, racconta l’intera parabola sportiva di Meroni attraverso maglie storiche, cimeli, fotografie e articoli d’epoca. La seconda approfondisce il Meroni artista: disegnatore tessile fin da giovanissimo, pittore e creativo, autore anche delle cravatte che indossava. Esposti per la prima volta undici disegni per tessuti del 1958-59 e foulard in seta realizzati appositamente, a testimonianza di un’eredità culturale che continua a vivere oltre il calcio.
