In memoria della tragica morte, avvenuta il 15 ottobre 1967, dell'ex bandiera e idolo granata Gigi Meroni, domani giovedì 15 ottobre alle ore 12:00 in Corso Re Umberto fronte civico 46 avrà luogo la cerimonia per ricordare l'ex centrocampista del Toro. L'evento è stato organizzato dal Circolo Soci Torino fc 1906 in collaborazione con il club granata al fine di celebrare la Farfalla Granata, a 59 anni di distanza dalla sua scomparsa. La Benedizione sarà impartita dal Don Gian Luca Carrega e prenderanno parte alla cerimonia soci, ex giocatori del Toro e i dirigenti del Torino. Trovate tutti i dettagli nella locandina allegata qui sotto.