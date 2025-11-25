Giornata speciale per la 100% Ugi, ospite al Centro Tecnico di Coverciano

La 100% Ugi Torino ha vissuto una giornata speciale al Centro Tecnico Federale di Coverciano. La squadra, composta da bambini e ragazzi in cura oncologica presso l’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, dopo aver visitato il Museo del Calcio, è stato ospite di un convegno all’insegna dei valori dello sport e della condivisione, dal titolo “Si può sempre giocare a calcio”. Dopo il pranzo, spazio al campo, con la disputa di alcune gare amichevoli. Insieme a loro, una rappresentativa dell’Aiac e de La Mitica – la nazionale dei ragazzi guariti dalla leucemia e dei donatori di midollo. Presenti anche gli ex granata Silvano Benedetti e Giancarlo Camolese.