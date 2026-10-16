Cent’anni di storia, passione e identità granata. Domani, sabato 17 ottobre, il Filadelfia festeggia il centenario dall’inaugurazione: era il 1926 quando il campo aprì le porte al Torino, dando inizio a un legame profondo con la città. Il "Fila" è molto più di un impianto sportivo. È stata la casa del Grande Torino, teatro delle imprese di Valentino Mazzola e dei suoi compagni, un simbolo custodito da generazioni di tifosi. Per Torino è un pezzo di storia che racconta il legame tra la squadra e la sua gente, attraversando epoche e trasformazioni senza perdere il suo significato.

Per celebrare l’anniversario, il Torino Fc ha comunicato che il Cortile della Memoria resterà aperto al pubblico con orario continuato dalle 9 alle 20. Tifosi e appassionati potranno accedere dai cancelli di via Filadelfia e rendere omaggio a un luogo che appartiene alla storia granata e a quella della città.

Il comunicato del club

"In occasione dei 100 anni dall'inaugurazione dello stadio Filadelfia, domani, sabato 17 ottobre, il Cortile della Memoria resterà aperto con orario continuato dalle 9 alle 20. Per i tifosi e gli appassionati sportivi l'accesso avverrà dai cancelli di via Filadelfia".