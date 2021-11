Il Museo del Toro diventa virtuale: sarà accessibile dal 3 dicembre

Il museo granata sbarca su internet in modo interattivo: la nuova frontiera della storia del Torino

Il Museo del Toro è sempre stato un baluardo per ricordare la storia della squadra granata, dall'epopea del Grande Torino all'ultimo Scudetto vinto nel 1976. E da ora sarà possibile visitarlo anche a distanza. Grazie al lavoro del team capeggiato da Domenico Beccaria, chiunque potrà godersi i cimeli storici della storia granata, restando sulla poltrona di casa propria. Dal 3 dicembre infatti si potrà accedere al sito museodeltoro.it, scegliendo tra un percorso narrativo, nel quale viene raccontata la storia del Toro, oppure quello interattivo, in cui si potrà vivere l'esperienza diretta tra i ricordi del Grande Torino, Gigi Meroni e Giorgio Ferrini. Un'idea innovativa da parte del Museo del Toro, che permette quindi di poter vivere un'esperienza virtuale unica. In un periodo come questo, in cui ci sono ancora limitazioni dovute al Covid-19, si potrà comunque apprezzare il passato glorioso di una società che ha fatto la storia del calcio mondiale.