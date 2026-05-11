In occasione dei cinquant'anni dall'ultimo Scudetto, vinto dal Toro di Radice nel 1975-1976, RaiPlay Sound lancia "1976 - L'anno del Toro", un podcast dedicato a quel trionfo. Sedici puntate che ripercorrono quel cammino attraverso le voci dei protagonisti, le immagini e le cronache che hanno fatto la storia di quello Scudetto, il settimo vinto dai granata.

1976 - L'anno del Toro, l'annuncio di RaiPlay Sound

"Cinquant'anni dopo, torniamo a vivere l'ultimo scudetto del Torino come se fosse oggi. Nico Forletta ci accompagna in un viaggio tra le voci dei protagonisti, le emozioni delle radiocronache e le immagini che hanno fatto la storia: da "Tutto il calcio minuto per minuto" a "Novantesimo minuto", fino alla Domenica sportiva. Tutto inizia il 16 maggio 1976, il giorno in cui i granata tornano campioni, ricucendo il tricolore sulla maglia 27 anni dopo la tragedia di Superga. Da lì, una stagione straordinaria prende forma: sette mesi di battaglie, una rimonta memorabile sulla Juventus, un gruppo guidato dal genio visionario di Gigi Radice e ispirato al calcio totale. Ma questo non è solo un racconto sportivo. È anche la storia di un'Italia attraversata da tensioni, tra terrorismo e cambiamenti profondi. Mentre il Torino festeggia, il Paese affronta uno dei suoi momenti più difficili. Un podcast che intreccia calcio, memoria e storia. Perché quello scudetto non fu solo una vittoria: fu un simbolo, un'eredità, un'emozione che ancora oggi continua a battere. Un podcast a cura di Nico Forletta, Caporedattore Responsabile della Redazione Sport del Radio 1 - Giornale Radio"